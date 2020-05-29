В Волгоградской области разрешили выходить из дома выпускникам

Общество 29.05.2020 20:23
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29.05.2020 20:23
В постановление губернатора о правилах передвижения жителей Волгоградской области внесены изменения. Как сообщает ИА «Высота 102», теперь законным поводом покинуть свое жилище станут поездки в медицинские центры для сдачи крови. Также выпускники 9-11 классов получили право на поездки к месту итогового собеседования по русскому языку, для участия в итоговом сочинении в 11 классах и для сдачи единого государственного экзамена по программам среднего и профессионального образования.
Ранее, напомним, жители Волгоградской области имели право покидать свои жилища в условиях самоизоляции по нескольким причинам. Можно было посещать места оказания услуг и приобретения товаров, выходить на прогулку с животными, ездить на работу в организации, чья деятельность не приостановлена, на дачи, посещать нетрудоспособных родственников, выносить мусор, заниматься спортом на улице, гулять с детьми, сдавать кровь и т.д. При этом обязанность выписывать себе каждый раз справки с указанием времени убытия и прибытия в свое жилище остается.
Напомним, сегодня было принято решение о продлении режима самоизоляции в Волгоградской области до 16 июня.
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