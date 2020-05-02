Первый майский дождь помог Волгограду выполнить месячный план по осадкам











По данным регионального ЦГМС в Волгограде за несколько часов выпало 40 мм осадков, что превышает ежемесячную норму. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе мэрии, м обильные бригады дорожных служб во всех районах города объезжают закрепленные территории. На дежурстве находятся более 30 работников МУП "ДСЭР Советского района" и МБУ "Северное", которые в случае необходимости проводят оперативную очистку колодезных групп от принесенного водой мусора.

На отдельных участках дорог из-за быстрого наполнения низменных участков дорог отмечается повышение уровня воды, которая отводится через системы канализации. Такую картину, к примеру, можно наблюдать на проезде Дорожников в Дзержинском районе напротив ЖК "Бейкер Стрит".





Как подчеркнули в администрации, в связи с тем, что превышающий месячную норму объем осадков выпал единовременно, системе ливневой канализации необходимо некоторое время, чтобы принять и полностью отвести весь поток.





На время сильного ливня МУП "Метроэлектротранс" принял меры предосторожности, на время приостановив движение некоторых спецмаршрутов трамваев. В настоящее время движение транспорта осуществляется в штатном режиме.