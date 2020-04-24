Общество 24.04.2020 14:36
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24.04.2020 14:36
На станциях метротрама с 25 по 26 апреля пройдет очередная санитарная обработка. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда, в связи с этим работа скоростного трамвая в субботу и воскресенье будет приостановлена. На альтернативные волгоградской «подземке» троллейбусные спецмаршруты МУП «МЭТ» выпустит дополнительные единицы транспорта.
В субботу и воскресенье дополнительные единицы подвижного состава выйдут на спецмаршрут троллейбуса № 8 «Спартановка - Тулака», в утренние и вечерние часы на направлении будут работать 17 троллейбусов с интервалом движения порядка 7 минут. Сетевой интервал специальных троллейбусных маршрутов №8 «Спартановка - Тулака» и №9 «Спартановка – Детский центр» составит порядка 3 минут.
Напомним, что с понедельника по пятницу весь спецтранспорт работает по расписанию буднего дня, но с окончанием движения в 21-00, в субботу и воскресенье – в утренние и вечерние часы с 6-30 до 9-00 и с 16-30 до 20-00.
Также в городе продолжается дезинфекция остановочных павильонов с помощью специального оборудования – за смену дорожные службы обрабатывают несколько десятков остановочных павильонов в разных районах города.
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