Волгоградским цветочникам объяснили правила работы





В Волгоградской области допустили продажу цветов и других растений при условии реализации заказов через окно выдачи товара или использовании защитного экрана либо доставки заказов. Такие пояснения, сообщает ИА «Высота 102», даны предпринимателям, занимающимся этим видом деятельности. Ранее, напомним, власти региона расширили список организаций, работающих в период COVID-2019

Так, с сегодняшнего дня разрешается работа парикмахерских салонов и салонов красоты по определенным видам деятельности а также работа фотоателье для изготовления фотографий на документы, мастерских по изготовлению мебели, ремонту обуви и крашению одежды.

Данные организации должны неукоснительно соблюдать следующие требования, дающие им право деятельности в данный период: оказание услуг исключительно по предварительной записи; обеспечение площади места обслуживания не менее 10 м2 на одного потребителя; применение аппаратов для обеззараживания помещений на основе бактерицидных ультрафиолетовых ламп или аналогичных по потребительским свойствам устройств.

Между тем, для возобновления деятельности некоторым предпринимателям, и так понесшим убытки, придется потратить немалые средства. Например, средняя цена бактерицидных ламп сегодня – не менее 15 тысяч рублей. А таких может потребоваться несколько, в зависимости от площади тех же парикмахерских. При этом у некоторых мастерских по ремонту обуви, одежды вообще нет шансов начать работу из-за крошечной площади, которую они арендуют, когда невозможно соблюсти норму не менее 10 квадратных метров на посетителя.



