Общество 16.04.2020 13:33
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16.04.2020 13:33
Среднеахтубинский районный суд Волгоградской области оштрафовал на 1 тысячу рублей мужчину, который хотел порыбачить в период режима повышенной готовности в регионе из-за опасности распространения коронавирусной инфекции. Как сообщает ИА «Высота 102», жителя области остановили на пути к реке и потребовали объяснений, по какой причине он покинул свое жилище. Мужчина пояснил, что знал об ограничениях, связанных с распространением коронавирусной инфекции, но полагал, что берег реки является безлюдным, и потому безопасным в плане угрозы заражения коронавирусом местом. Суд признал вину мужчины в совершении административного правонарушения. В то же время суд учёл характер совершённого им административного правонарушения, обстоятельства совершения правонарушения, личность правонарушителя, его имущественное положение, смягчающие вину обстоятельства и отсутствие отягчающих обстоятельств.
Постановлением Среднеахтубинского районного суда Волгоградской области от 15 апреля 2020 года мужчину признали виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 20.6.1 КоАП РФ. Он оштрафован на 1 тысячу рублей.
Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано.
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