Афера с военными билетами помогла двоим волжанам отдохнуть на море

Общество 03.04.2020 15:08
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03.04.2020 15:08
100 тысяч рублей получили двое жителей Волжского за помощь уклонисту от армии. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, в такую сумму они оценили свои услуги в получении медицинских документов о негодности к срочной службе. На вырученные деньги дельцы удачно отдохнули на море, а их клиент так и не дождался содействия в решении больного вопроса. Спустя год призывник обратился в полицию Волжского.
В отношении волжан, одному из которых 24 года, другому 27, возбудили уголовное дело, которое с утвержденным обвинительным заключением в настоящее время направлено в суд. За мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, фигурантам грозит до 5 лет лишения свободы. Вину в содеянном обвиняемые полностью признали и частично возместили причиненный ущерб.
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