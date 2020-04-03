Афера с военными билетами помогла двоим волжанам отдохнуть на море





100 тысяч рублей получили двое жителей Волжского за помощь уклонисту от армии. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, в такую сумму они оценили свои услуги в получении медицинских документов о негодности к срочной службе. На вырученные деньги дельцы удачно отдохнули на море, а их клиент так и не дождался содействия в решении больного вопроса. Спустя год призывник обратился в полицию Волжского.

В отношении волжан, одному из которых 24 года, другому 27, возбудили уголовное дело, которое с утвержденным обвинительным заключением в настоящее время направлено в суд. За мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, фигурантам грозит до 5 лет лишения свободы. Вину в содеянном обвиняемые полностью признали и частично возместили причиненный ущерб.



