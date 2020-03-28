В волгоградских магазинах и общепитах еле теплится жизнь





Крупные торговые центры Волгограда с сегодняшнего дня послушно закрыли свои двери. Парковочные места никем не заняты, у парадных входов неуютно тихо. Такой картины ни в будни, ни, тем более, в выходные здесь раньше нельзя было и представить.





Парадные входы в «Европу Сити Молл», «Мармелад», «Акварель» и другие ТРК ограждены сигнальными лентами и металлическими заборами, сообщает ИА «Высота 102». Гипермаркеты расположенные в тех же зданиях, продолжают работу. В «Европу Сити Молл», к примеру, людей пускают через боковой вход со стороны парка «Баку», но только для доступа к банкоматам на первом этаже.





В «Акварели» жизнь бьет ключом в строительном магазине «Леруа Мерлен» - от покупателей сегодня нет отбоя. Волгоградцы, по всей видимости, с учетом предстоящей нерабочей недели настроились ударно потрудиться на садовых участках или взяться за ремонт своего жилья.

В здании «Мармелада» часть торговых отделов прекратили работу, другие пока открыты, как, например, популярный магазин электроники.

В гипермаркетах также наблюдается скопление людей – кто-то приехал за маринованным мясом и напитками, другие сметают с полок гречку, тушенку и туалетную бумагу, опасаясь тотального карантина.

Некоторые общепиты оперативно подстроились к суровым реалиям, предлагая свою продукцию на вынос. Если вы хотите купить стаканчик кофе, то – пожалуйста, но выпить его на месте за барной стойкой – уже нельзя.





Зайти в суши-маркет тоже не получится, но к услугам клиентов – доставщик еды, который поможет оформить онлайн-заказ и вынести сет роллов за периметр отдела.





В районах области местные власти разослали предпринимателям официальные письма о недопустимости работы с 28 марта по 5 апреля.





В случае, если заведения продолжают работать, можно пожаловаться, позвонив на горячую линию Роспотребнадзора. Напомним, решение о временном закрытии торгово-развлекательных комплексов, кинотеатров, салонов красоты и других заведений накануне принял губернатор региона. Андрей Бочаров попросил жителей региона с пониманием отнестись к дополнительным мерам безопасности, цель которых - предотвращение распространения коронавирусной инфекции.



