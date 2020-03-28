Общество

В волгоградских магазинах и общепитах еле теплится жизнь

Общество 28.03.2020 14:47
0
28.03.2020 14:47


Крупные торговые центры Волгограда с сегодняшнего дня послушно закрыли свои двери. Парковочные места никем не заняты, у парадных входов неуютно тихо. Такой картины ни в будни, ни, тем более, в выходные здесь раньше нельзя было и представить. 

Парадные входы в «Европу Сити Молл», «Мармелад», «Акварель» и другие ТРК ограждены сигнальными лентами и металлическими заборами, сообщает ИА «Высота 102». Гипермаркеты расположенные в тех же зданиях, продолжают работу. В «Европу Сити Молл», к примеру, людей пускают через боковой вход со стороны парка «Баку», но только для доступа к  банкоматам на первом этаже. 

В «Акварели» жизнь бьет ключом в строительном магазине «Леруа Мерлен» -  от покупателей сегодня нет отбоя. Волгоградцы, по всей видимости, с учетом предстоящей нерабочей недели настроились ударно потрудиться на садовых участках или взяться за ремонт своего жилья.
В здании «Мармелада» часть торговых отделов прекратили работу, другие пока открыты, как, например, популярный магазин электроники. 
В гипермаркетах также наблюдается скопление людей – кто-то приехал за маринованным мясом и напитками, другие сметают с полок гречку, тушенку и туалетную бумагу, опасаясь тотального карантина.
Некоторые общепиты  оперативно подстроились к суровым реалиям, предлагая свою продукцию на вынос. Если вы хотите купить стаканчик кофе, то – пожалуйста,  но выпить его на месте за барной стойкой – уже нельзя. 

Зайти в суши-маркет тоже не получится, но к услугам клиентов – доставщик еды, который  поможет оформить онлайн-заказ и вынести сет роллов за периметр отдела.  

В районах области местные власти разослали предпринимателям официальные письма о недопустимости работы с 28 марта по 5 апреля. 

В случае, если заведения продолжают работать, можно пожаловаться, позвонив на горячую линию Роспотребнадзора. Напомним, решение о временном закрытии торгово-развлекательных комплексов, кинотеатров, салонов красоты и других заведений накануне принял губернатор региона. Андрей Бочаров попросил жителей региона с пониманием отнестись к дополнительным мерам безопасности, цель которых - предотвращение распространения коронавирусной инфекции.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Кварцеватели для дома.Необходима консультация

Урны, контейнеры, щетинистое покрытие. 95 50 05; 95 50 06

Выбрать стоматологию. Необходима консультация специалиста.
Общество
28.03.2020 17:01
Общество 28.03.2020 17:01
Комментарии

0
Далее
Общество
28.03.2020 16:22
Общество 28.03.2020 16:22
Комментарии

0
Далее
Общество
28.03.2020 12:33
Общество 28.03.2020 12:33
Комментарии 0

0
Далее
Общество
28.03.2020 11:59
Общество 28.03.2020 11:59
Комментарии

0
Далее
Общество
28.03.2020 11:31
Общество 28.03.2020 11:31
Комментарии

0
Далее
Общество
28.03.2020 11:14
Общество 28.03.2020 11:14
Комментарии

0
Далее
Общество
28.03.2020 10:37
Общество 28.03.2020 10:37
Комментарии

0
Далее
Общество
28.03.2020 09:29
Общество 28.03.2020 09:29
Комментарии

0
Далее
Общество
27.03.2020 20:39
Общество 27.03.2020 20:39
Комментарии

0
Далее
Общество
27.03.2020 17:28
Общество 27.03.2020 17:28
Комментарии

0
Далее
Общество
27.03.2020 17:03
Общество 27.03.2020 17:03
Комментарии 0

0
Далее
Общество
27.03.2020 16:36
Общество 27.03.2020 16:36
Комментарии 0

0
Далее
Общество
27.03.2020 16:26
Общество 27.03.2020 16:26
Комментарии

0
Далее
Общество
27.03.2020 15:49
Общество 27.03.2020 15:49
Комментарии

0
Далее
Общество
27.03.2020 15:34
Общество 27.03.2020 15:34
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

17:01
В Волгограде ради самоизоляции отменяют льготный проезд на общественном транспортеСмотреть фотографии
16:22
В Волгограде резко подорожало народное средство от коронавирусаСмотреть фотографии
14:53
Особенности домашнего режима: волгоградцы уходят на «длинные выходные»Смотреть фотографииCмотреть видео
14:47
В волгоградских магазинах и общепитах еле теплится жизньСмотреть фотографии
14:45
Замгубернатора рассказал, когда в Волгоград завезут дефицитные маскиСмотреть фотографии
14:24
Павел Ливинский: «Защитить и материально поощрить производственный персонал, обеспечить надежность электроснабжения потребителей»Смотреть фотографии
13:45
Сбербанк предоставит пострадавшим от коронавируса заемщикам кредитные каникулыСмотреть фотографии
13:19
В Волгограде выставили на торги имущество тракторного завода-банкротаСмотреть фотографии
12:33
Сбербанк присоединится к экологической акции «Час Земли»Смотреть фотографии
12:07
Облздрав раскрыл возраст больных коронавирусом в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:59
Жителям Волгоградской области предложили не ходить в церковьСмотреть фотографии
11:31
В Волгограде место для митингов сделают эстетически привлекательнымСмотреть фотографии
11:14
В Волгоградской области увеличилось количество госпитализированных детей из-за подозрения на коронавирусСмотреть фотографии
10:37
Роспотребнадзор рекомендует родителям не выходить с малышами на детские площадкиСмотреть фотографии
09:29
В Волгоградской области ликвидируют очаг бешенстваСмотреть фотографии
20:39
Закрываются парки и парикмахерские: в Волгоградской области вводят жесткие меры из-за коронавирусаСмотреть фотографииCмотреть видео
17:28
Волгоградцы уплывают от коронавирусаСмотреть фотографииCмотреть видео
17:13
Сети «Ростелекома» на Юге успешно справляются с нагрузкойСмотреть фотографии
17:03
«Чистота – это безопасность»: Профессионалы из клининговой компании ЭКОПРО сделали Волгоград немного чищеСмотреть фотографииCмотреть видео
16:36
Налоговики Волгоградской области уходят в онлайнСмотреть фотографии
16:26
Ветеранам Волгоградской области начали переводить выплаты ко Дню ПобедыСмотреть фотографии
16:10
Жители Волгоградской области ждут массовой проверки на коронавирусСмотреть фотографии
15:49
В России из-за коронавируса перенесли сроки проведения ЕГЭ и ОГЭСмотреть фотографии
15:41
Охотник ответит за убийство сибирской косули в природном парке «Нижнехоперский»Смотреть фотографии
15:34
Режим работы отделений Сбербанка в выходную неделюСмотреть фотографии
14:22
Президент МТС призвал пользователей к ответственному потреблению интернет-трафикаСмотреть фотографии
13:14
Многодетных и беременных чиновников Волгоградской области на неделю освободили от работыСмотреть фотографии
12:25
В Волгограде с понедельника трамваи и троллейбусы будут ходить до 21.00Смотреть фотографии
12:08
Среди заболевших - ребенок: коронавирус выявлен еще у троих жителей Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:01
В родительских чатах сообщат графики выдачи продуктов для школьников ВолгоградаСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 