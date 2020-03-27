



В Волгоградской области начали оперативно исполнять указ главы государства «О единовременной выплате некоторым категориям граждан Российской Федерации в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов». Как сообщает ИА «Высота 102», ветеранам на счета сегодня начали поступать суммы в 75 и 50 тысяч рублей. Об этом информагентству рассказали сами пенсионеры. В отделении пенсионного фонда по региону уточнили, что, праздничные выплаты действительно начали производиться с сегодняшнего дня.

Напомним, в обращении к народу в связи с пандемией Владимир Путин заявил, что все обещанные выплаты к Дню Победы должны быть осуществлены до майских праздников.

Выплаты по 75 тысяч рублей полагаются инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, вдовам военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией, умерших инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой Отечественной войны.

По 50 тысяч рублей ко Дню Победы получают ветераны Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных в подпункте 4 пункта 1 статьи 2 ФЗ от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах», бывшие совершеннолетние узники нацистских концлагерей, тюрем и гетто.



