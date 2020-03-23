В Волгоградской области за Конституцию смогут проголосовать арестанты и пациенты больниц

Общество 23.03.2020 11:28
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23.03.2020 11:28
С 25 марта в Волгоградской области стартует прием заявлений граждан о голосовании за Конституцию по месту нахождения. Об этом сегодня журналистам заявил председатель избирательной комиссии региона Виктор Черячукин, сообщает ИА «Высота 102». Открепительные талоны можно будет получить в территориальных избиркомах, офисах МФЦ и через портал госуслуг до 16 апреля включительно. С 11 по 16 апреля к этой работе присоединятся 1480 участковых комиссий. Механизм «Мобильный избиратель» позволяет жителям независимо от места нахождения выбрать любой удобный участок для голосования.
Филиальная сеть «Мои документы» с 20 марта переведена на работу в режим предварительной записи. Однако, как пояснила директор ГКУ ВО «МФЦ» Ирина Змановскоая, в каждом из 48 филиалов сети будет выделено отдельное окно, в котором будут выдаваться открепительные талоны. При себе необходимо иметь паспорт или в случае его переоформления – временное удостоверение.
Сегодня облизбирком принял решение об изготовлении бюллетеней для голосования, тест и форму которых в минувшую пятницу утвердил ЦИК РФ. «Вы одобряете изменения в Конституцию», - на такой вопрос предлагается ответить россиянам. Всего напечатают 1 841 319 бюллетеней по количеству избирателей региона на 1 января текущего года. Каждый седьмой избиратель, как отметил Виктор Черячукин, сможет проголосовать с помощью комплексов обработки избирательных бюллетеней. Всего задействуют 150 КОИБов.
В день голосования откроется 1491 участок, из которых 11 – временные. Это больницы, СИЗО, жд-вокзал Волгограда и одно предприятие – Волжский трубный завод.
Напомним, изначально голосование за Конституцию планировалось провести 22 апреля. Однако из-за ситуации с распространением коронавируса президент России Владимир Путин на минувшей неделе заявил о возможности перенести эту дату. Сегодня федеральные СМИ сообщили о том, что голосование может состояться в день России, 12 июня.
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