Губернатор Волгоградской области предложил освободить ветеранов войны от оплаты услуг ЖКХ и капремонта
Общество 17.03.2020 11:16
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17.03.2020 11:16
Об этом заявил сегодня Андрей Бочаров на встрече с членами общественной палаты Волгоградской области и общественными организациями, которая проходит в эти минуты в интерактивном музее «Россия – моя история». В ближайшее время, сообщает корреспондент ИА «Высота 102», глава региона выйдет с такой инициативой, которая коснется и приравненных к ветеранам Великой Отечественной войны категорий населения, в облдуму. Андрей Бочаров напомнил о приближающейся важной дате – 75-летия Победы советского народа над фашистами и о том, в каком почтенном возрасте находятся сегодня ветераны. «Это будет справедливое решение», - сказал Андрей Бочаров. Также губернатор напомнил о том, что в настоящее время в регионе действует ряд мер социальной поддержки этой категории граждан. Освобождение ветеранов от оплаты услуг ЖКХ и капремонта станет еще одним инструментом в этом перечне.
С учетом участников Сталинградской битвы, которые уже получают льготы, реализуемые на территории региона, дополнительные меры поддержки коснутся свыше 1,3 тысячи человек. Из них тех, которые ранее эти льготы не получали, — более 1,1 тысячи. Речь идет о военнослужащих частей, не входивших в состав действующей армии в годы Великой Отечественной войны, ставшими инвалидами; участниках боевых действий в Венгрии, Китае, в районе острова Даманский, в Северной Корее и др.
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