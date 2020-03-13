Администрация Волгоградской области закупает подушки для шеи

Общество 13.03.2020 12:48
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13.03.2020 12:48
Около 400 тысяч рублей из бюджета Волгоградской области планируется потратить на 100 сувенирных наборов для государственных нужд. Как сообщает ИА «Высота 102», заказчиком этой закупки стал комитет экономической политики и развития Волгоградской области. Сувенирный набор, как следует из технической документации, должен состоять из подарочной коробки с тиснением золотом на крышке, а также подушки под шею и чехла для чемодана. Причем на подушке и чехле должны быть нанесены изображения Волгограда и Волгоградской области.
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