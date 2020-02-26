В Волгограде разделят землю на 100 участков и подарят нуждающимся





100 земельных участков для бесплатного предоставления нуждающимся сформируют в Волгограде. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок, на выполнение кадастровых работ по всем объектам могут потратить 650 тысяч рублей. Заказчиком работ выступает региональный комитет по управлению госимуществом. Площадь каждого участка составляет от 400 до 1000 квадратных метров. Адрес их расположения в конкурсной документации не указан.

В 2019 году Волгоградская областная дума разрешила многодетным семьям и родителям детей-инвалидов самостоятельно выбирать земельные участки для бесплатного оформления в собственность. В течение года после того, как гражданин определился с местом расположения объекта недвижимости, чиновники должны поставить его на кадастровый учет. При этом граждане по-прежнему имеют право получать участки из тех, которые уже сформированы.

С 2012 по 2018 годы в Волгоградской области количество многодетных семей, претендующих на бесплатную землю, увеличилось более чем в три раза. По состоянию на начало минувшего года таких семей было 20 тысяч. Одна из главных проблем, с которыми сталкиваются новоиспеченные землевладельцы, - отсутствие коммуникаций рядом с участками.



