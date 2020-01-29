









«Нас топят нечистотами, еще за это мы должны и деньги платить», - возмущаются жители бывшего общежития по ул. Логовской, 5 в Советском районе Волгограда, которые получили солидные счета на оплату коммунальных услуг после трех коммунальных аварий подряд за последние несколько дней. Как рассказали ИА «Высота 102» жильцы, квитанции пришли от ООО «УК «Домовладелец Советского района», которое раньше обслуживало жилое здание. «Наша УК обанкротилась почти год назад, с той поры мы их и не видели, - говорят горожане. – И тут вдруг обнаружили в коридоре разбросанные квитанции от «Домовладельца» с безумными цифрами якобы за обслуживание дома, какими-то доначислениями и огромными долгами! За что, интересно, мы успели задолжать этой УК, если она нас уже давно не обслуживает?».





Ранее ИА «Высота 102» в публикации "Все нас посылают: В Волгограде цокольный этаж бывшего общежития топит нечистотами" сообщало о том, что цокольный этаж бывшего общежития 24 января затопило канализационными стоками. Тогда срочный выезд слесарей на место коммунальной катастрофы помогла организовать администрация Советского района. Однако подобное случилось и 28 января, и сегодня. «У нас уже нет сил выгребать воду ведрами, последний раз из-за потопа сломалась стиральная машина, - жильцы цокольного этажа не выходят из состояния стресса. – Спасибо, нам помогают в администрации, присылают рабочих, которые прочищают то канализационные колодцы, то внутридомовую канализацию. Но нас затапливает все чаще. А тут еще оказывается, мы что-то должны управляющей компании, которая и пальцем не пошевелила, чтобы прочистить засоры!».





Конкурсные процедуры по выбору новой управляющей компании для дома №5 по ул. Логовской администрация Советского района должна провести в ближайшее время. А из разбросанных квитанций жильцы собираются сделать кораблики, чтобы отправить их в плавание по вольным и широким водам, которые периодически разливаются по просторам коридоров, душевых и туалетов.



