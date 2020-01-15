Демография - наше все: в послании Федеральному Собранию Владимир Путин огласил новые меры





Социально-экономические проблемы и пути их решения обозначил сегодня президент России Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному Собранию, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на трансляцию обращения. Прежде всего, президент сделал на решении проблем демографии и поддержке семей с детьми.

По словам государственного лидера, страна вступила в напряженный демографический период. «Демографическая ловушка 90-х годов оказалась хуже, чем в годы войны», - заявил президент.

«С января текущего года семьи, чьи доходы не превышают двух прожиточных минимумов на человека, будут получать ежемесячные выплаты на первых и вторых детей. Причём не до полутора лет, как прежде, а до трёх. Размер выплаты зависит от прожиточного минимума ребёнка в конкретном регионе. В среднем по стране это более одиннадцати тысяч рублей на одного ребёнка в месяц», - сказал Владимир Путин.

Кроме того, теперь предусмотрена возможность гражданам получать ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трёх до семи лет включительно. Причём уже с 1 января текущего года. «Выплаты будут получать семьи, чьи доходы не превышают одного прожиточного минимума на человека. То есть действительно со сложной, очень сложной ситуацией. Чтобы получать такую выплату, достаточно будет подать заявление, а также указать свой легальный, официальный доход». При этом, как подчеркнул Владимир Путин, в каждом субъекте Федерации, доходы могут разниться, «в среднем это будет 11 тысяч на ребёнка в месяц».

Еще один акцент в послании Владимира Путина Федеральному собранию был сделан «на дополнительных решениях по материнскому капиталу», которые также должны вступить в силу с 1 января 2020 года. «Уже при рождении первенца семья получит право на материнский капитал в его сегодняшнем объёме. После индексации с января 2020 года – это 466 617 рублей». «Предлагаю увеличивать материнский капитал ещё на 150 тысяч рублей. Право на эти дополнительные средства к материнскому капиталу семья получит при рождении уже второго ребёнка. Таким образом, общий размер материнского капитала для семьи с двумя детьми составит 616 617 рублей. И в дальнейшем он будет ежегодно индексироваться»,- отметил глава государства.