Военная полиция патрулирует особые места в Волгограде





Около 50 патрулей военной полиции осуществляют безопасность в новогодние праздники в Волгограде. Об этом ИА «Высота 102» сообщили сегодня в пресс-службе Южного военного округа.

Ежедневное патрулирование организовано в военных городках Волгоградского гарнизона и на объектах Минобороны.

Основная цель работы военнослужащих военной полиции – обеспечение правопорядка и воинской дисциплины.

На железнодорожном вокзале и в аэропорту на территории Волгограда организовано совместное патрулирование нарядов военной полиции с сотрудниками правоохранительных органов. Кроме того, представители военной автоинспекции ЮВО следят за движением военного автотранспорта на дорогах общего пользования.



