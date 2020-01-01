Военная полиция патрулирует особые места в Волгограде

Общество 01.01.2020 11:03
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01.01.2020 11:03
Около 50 патрулей военной полиции осуществляют безопасность в новогодние праздники в Волгограде. Об этом ИА «Высота 102» сообщили сегодня в пресс-службе Южного военного округа.
Ежедневное патрулирование организовано в военных городках Волгоградского гарнизона и на объектах Минобороны.
Основная цель работы военнослужащих военной полиции – обеспечение правопорядка и воинской дисциплины.
На железнодорожном вокзале и в аэропорту на территории Волгограда организовано совместное патрулирование нарядов военной полиции с сотрудниками правоохранительных органов. Кроме того, представители военной автоинспекции ЮВО следят за движением военного автотранспорта на дорогах общего пользования.
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