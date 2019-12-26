Общество

«Умный» детский сад с применением технологий Сбербанка заработал в Самаре

Общество 26.12.2019 15:11 Новости компаний
209 0
26.12.2019 15:11 Новости компаний


Сбербанк, Правительство Самарской области и ООО «Современные технологии», входящее в экосистему Сбербанка, реализовали в Самаре первый в России совместный проект оснащения детского сада, в основе которого — интеллектуальная система управления инфраструктурой учреждения. 
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, проект реализован на базе технологии Сбербанка «Умный офис» — программно-аппаратного комплекса, осуществляющего мониторинг и управление оборудованием сети офисов банка в режиме реального времени. 
Александр Анащенко, председатель Поволжского банка Сбербанка: «Реализация данного проекта позволяет не только экономить на расходах самого учреждения, но и создает максимально комфортные условия для детей, для их развития, и самое главное, — для их здоровья. В детском саду установлена система обеззараживания воздуха, которая позволит снизить уровень заболеваемости в коллективах».
Юрий Козыренко, генеральный директор ООО «Современные технологии»: «Это не первый «Умный объект», мы сделали более 1000 офисов для бизнеса. Подобное решение для детского сада – это первый в России наш совместный проект. Уверен, что дальше продолжим наращивать положительный опыт и гордимся тем, что современные технологии будут служить детям. Для нас приятно под Новый год сделать подарок и создать  комфортные условия для развития нового поколения».

Вся информация оперативно отображается в личном кабинете заведующего детского сада и позволяет в онлайн режиме наблюдать показатели и управлять системой.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Мед. анализы, результат в кратчайшие сроки 8(8442)36-11-97

Изготавливаем зонты для дымоходов и вентиляции.

Жидкие пробиотики. Для борьбы с вирусами и простудой
Общество
26.12.2019 16:34
Общество 26.12.2019 16:34
273 1 Обсудить

0
Далее
Общество
26.12.2019 15:31
Общество 26.12.2019 15:31
326 0 Обсудить

0
Далее
Общество
26.12.2019 13:44
Общество 26.12.2019 13:44
870 4 Обсудить

0
Далее
Общество
26.12.2019 13:26
Общество 26.12.2019 13:26
21552 28 Обсудить

0
Далее
Общество
26.12.2019 12:21
Общество 26.12.2019 12:21
1303 3 Обсудить

0
Далее
Общество
26.12.2019 11:47
Общество 26.12.2019 11:47
6492 6 Обсудить

0
Далее
Общество
26.12.2019 09:52
Общество 26.12.2019 09:52
442 0 Обсудить

0
Далее
Общество
26.12.2019 09:51
Общество 26.12.2019 09:51
4658 4 Обсудить

0
Далее
Общество
26.12.2019 09:32
Общество 26.12.2019 09:32
11962 28 Обсудить

0
Далее
Общество
25.12.2019 17:51
Общество 25.12.2019 17:51
3256 6 Обсудить

0
Далее
Общество
25.12.2019 16:27
Общество 25.12.2019 16:27
3833 11 Обсудить

0
Далее
Общество
25.12.2019 15:44
Общество 25.12.2019 15:44
11894 39 Обсудить

0
Далее
Общество
25.12.2019 15:10
Общество 25.12.2019 15:10
23896 9 Обсудить

0
Далее
Общество
25.12.2019 14:37
Общество 25.12.2019 14:37
5150 12 Обсудить

0
Далее
Общество
25.12.2019 14:05
Общество 25.12.2019 14:05
1291 7 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

16:34
Волгоградцы спасли собаку-«космонавта»Смотреть фотографииCмотреть видео
15:50
В Волгоградской области группа фальшивомонетчиков идет под судСмотреть фотографии
15:37
Магия чисел в жизни волгоградского бизнесаСмотреть фотографии
15:31
На Спартановке открыли новогоднюю елкуСмотреть фотографии
15:11
«Умный» детский сад с применением технологий Сбербанка заработал в СамареСмотреть фотографии
14:37
Олег Веретенников покинул волгоградский «Ротор-2»Смотреть фотографии
14:18
Новогодний праздник в волгоградском Кванториуме: празднично и познавательноСмотреть фотографии
13:55
Проект ООО «Газпром трансгаз Волгоград» стал лауреатом Национальной экологической премии имени В.И. ВернадскогоСмотреть фотографии
13:44
На Волжской ГЭС – новый директорСмотреть фотографии
13:26
Объект фигуранта дела о поджоге дома волгоградского губернатора проверят эксперты из СаратоваСмотреть фотографии
13:24
ЕвроХим и правительство Казахстана подписали Меморандум о сотрудничествеСмотреть фотографии
13:08
«Ростелеком» предоставил современные телекоммуникационные услуги плавучей атомной теплоэлектростанцииСмотреть фотографии
12:21
Депутаты и полицейские хотят «выкурить» волгоградцев из-под землиСмотреть фотографии
11:47
Жителям аварийного дома в Волгограде после публикации на «Высоте 102» подарили новогоднее чудоСмотреть фотографии
10:51
Новый год с новым главврачом начнет Михайловская районная больница в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:28
Волгоградский «Ротор» отправится в пятизвездочный турецкий отельСмотреть фотографии
10:14
В массовой аварии в центре Волгограда пострадали три человека (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
09:52
«Выздоравливайте побыстрее!»: компания РИТЭК подняла настроение маленьким пациентам Волгоградской детской больницы накануне Нового годаСмотреть фотографии
09:51
Волжские полицейские готовы заплатить 200 тысяч рублей за «Алексея Рудольфовича»Смотреть фотографии
09:32
В Волгоградской области пособие одиноким малоимущим увеличили на 6 рублейСмотреть фотографии
17:12
В Волгограде экс-сотруднику академии МВД дали 10 лет за инсценировку ДТПСмотреть фотографии
17:11
Волгоградская филармония приглашает на Рождественские концертыСмотреть фотографии
16:49
Монголия и Волгоград взялись за возрождение столицы Золотой ордыСмотреть фотографии
16:27
Волжский хочет выглядеть в пять раз старшеСмотреть фотографии
16:11
В Волгограде отреставрированную пожарную каланчу откроют после Нового годаСмотреть фотографии
15:44
«Как-то скромненько»: в Волгограде украшают главную новогоднюю елкуСмотреть фотографии
15:10
В Волгограде отогревают историческое здание заброшенного ЦУМаСмотреть фотографии
14:37
Волгоградский облсуд привлек ЦИК к спору о видео на избирательных участкахСмотреть фотографии
12:26
Аппарат губернатора Волгоградской области атаковали адепты движения «живых граждан СССР»Смотреть фотографии
12:13
В Волгоградской области осуждены браконьеры за убийство краснокнижных сайгаковСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 