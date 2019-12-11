Общество

Глав районов и городов Волгоградской области снимут на видео для губернатора

Общество 11.12.2019 15:23
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11.12.2019 15:23


Более 15 миллионов рублей из бюджета региона потратят на оказание услуг по предоставлению каналов связи для государственных нужд Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», извещение о проведении электронного аукциона опубликовано на сайте госзаказов комитетом информационных технологий. Средства понадобились для организации видео и аудиосвязи с районными администрациями и городскими округами. Всего в списке – 38 объектов, зданий органов местной власти,  где будет установлено оборудование для связи с центральным узлом, расположенным на проспекте Ленина, 9. Работы по установке оборудования для  видеоселектора  с руководителями муниципальных образований планируется провести до конца следующего года. 

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