Общество 11.12.2019 15:23
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11.12.2019 15:23
Более 15 миллионов рублей из бюджета региона потратят на оказание услуг по предоставлению каналов связи для государственных нужд Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», извещение о проведении электронного аукциона опубликовано на сайте госзаказов комитетом информационных технологий. Средства понадобились для организации видео и аудиосвязи с районными администрациями и городскими округами. Всего в списке – 38 объектов, зданий органов местной власти, где будет установлено оборудование для связи с центральным узлом, расположенным на проспекте Ленина, 9. Работы по установке оборудования для видеоселектора с руководителями муниципальных образований планируется провести до конца следующего года.
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