Общество

В Волгограде на улице Лавочкина почти сутки бьет фонтан кипятка

Общество 08.12.2019 14:03
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08.12.2019 14:03


За тем, как из колодца между домами №7 по улице Лавочкина и №4 по улице Майкопской  бьет фонтан кипятка жители наблюдают сегодня весь день. ИА «Высота 102» люди заявили, что звонили в аварийную службу и получили ответ: « Мастера на адрес выезжали, посмотрели, руководству доложили, когда-нибудь устраним». 
Информация уточняется в компании «Концессии теплоснабжения». 

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