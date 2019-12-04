Волгоградским УК из-за ленивых дворников пригрозили штрафами





Городские власти приступили к проверке качества уборки дворов от снега во всех районах Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в мэрии, специалисты профильных подразделений администраций города и районов сегодня выехали на проверку территорий жилых кварталов.

Особое внимание в ходе проверок уделяется качеству обработки внутриквартальных проездов и пешеходных дорожек во дворах, расчистке входных групп. В настоящий момент завершен осмотр дворовых территорий в ряде районов Волгограда. Так, обработаны и расчищены от снега и наледи территории на ул. Пражской, 10, проспекте Ленина, 30, ул. Гагарина, 7, Донецкой, 7 в Центральном районе, ул. Кирова, 98а в Кировском районе, дворы по ул. Ивановского в Советском, а также придомовые территории в других районах города. При этом результаты проверки показали, что не все управляющие компании подошли к выполнению своих обязанностей добросовестно, по ряду адресов специалисты зафиксировали нарушения. Например, в Центральном районе на ул. Ленина, 11, ул. Гагарина, 2, ул. Мира, 2 не расчищены от снега входные группы и подходы к подъездам, не проведена противогололедная обработка.









В адрес управляющих компаний, некачественно убравших придомовые территории, муниципалитет направил уведомления о необходимости оперативно устранить недостатки. Если к моменту повторной проверки состояние двора останется без изменений, управляющая компания будет оштрафована. Штраф на юридическое лицо за нарушение правил благоустройства составляет от 20 до 30 тысяч рублей.

Напомним, минувшей ночью сразу после начала снегопада на дороги областного центра вышли свыше 60 единиц специальной техники, в том числе комбинированные дорожные машины, погрузчики, самосвалы и тракторы-щетки. Спецтехника работала на протяжении всей ночи, и к началу утреннего часа пик последствия снегопада на городских дорогах были устранены.







