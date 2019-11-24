Общество 24.11.2019 16:37
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24.11.2019 16:37
Гараж областной администрации благополучно завершил закупки автомобилей. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующие сведения размещены на сайте госзаказов. ГКУ «Исполнительная дирекция Волгоградской области» приобрело в общей сложности 16 машин за 19 миллионов 137 тысяч рублей. Интересно, что на два электронных аукционы было подано всего лишь по одной заявке, в результате они были признаны несостоявшимися и контракты заключили с единственными участниками. В итоге – минимум сэкономленных бюджетных средств: всего 56 тысяч рублей на две закупки.
Напомним, гараж обладминистрации приобрел 11 седанов серебристого цвета с механической коробкой передач и 5 более дорогих авто – пять черных седанов с улучшенной системой безопасности и комфортным салоном. Интересно, что сначала закупку на приобретение черных авто разместил аппарат Волгоградской облдумы, однако затем в аукционную документацию были внесены изменения и аукцион был уже объявлен от ГКУ «Исполнительная дирекция Волгоградской области».
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