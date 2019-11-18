Общество

Почти зима: улицы Волжского покрылись осенней изморозью

Общество 18.11.2019 10:46
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18.11.2019 10:46


Необычные картины наблюдали сегодня утром жители Волжского. Как рассказали ИА «Высота 102» горожане, улицы оказались как-будто припорошенными снегом. Впрочем, причиной этого природного явления мог быть туман, который из-за минусовой температуры осел  в виде белых кристаллов. Тем не менее осадков в виде снега ни волгоградцам, ни жителям близлежащих населенных пунктов синоптики на этой неделе не обещают. 

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