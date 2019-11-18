Почти зима: улицы Волжского покрылись осенней изморозью

Общество 18.11.2019 10:46
2933 0
18.11.2019 10:46
Необычные картины наблюдали сегодня утром жители Волжского. Как рассказали ИА «Высота 102» горожане, улицы оказались как-будто припорошенными снегом. Впрочем, причиной этого природного явления мог быть туман, который из-за минусовой температуры осел в виде белых кристаллов. Тем не менее осадков в виде снега ни волгоградцам, ни жителям близлежащих населенных пунктов синоптики на этой неделе не обещают.
Реклама
В Волгограде чиновника администрации Краснооктябрьского района наказали за «круговорот» документов18.11.2019 12:16
В Волгоградской области увеличили в два раза траты на сотовую связь для чиновников18.11.2019 09:58
Управляющая компания под Волгоградом хочет безграничной власти по управлению домами18.11.2019 09:42
В Волгограде женщины усмотрели сексизм в рекламе торгового центра17.11.2019 16:02
В Волгограде коммунальщики изуродовали свежеуложенный асфальт17.11.2019 14:33
В Волгоградской области сравнили объем дорожного ремонта с советскими временами17.11.2019 14:15
«Пахали всю ночь»: в Волгограде устранили порыв водопровода17.11.2019 11:34
В Волгограде чиновники заказали охранников с оружием и дубинками17.11.2019 09:36
«Как хороши, как свежи хризантемы»: в Волжском ботаническом саду показали осеннее разноцветье16.11.2019 14:40
С понедельника по пятницу: лучшие фото недели от ИА «Высота 102»16.11.2019 12:01
В Волгограде хозяева плавучих домов претерпели из-за осеннего половодья16.11.2019 09:15
Зима близко: в Волгограде на учениях ликвидировали ЧС из-за снежного затора на 3-й Продольной15.11.2019 15:23
В Волгограде учительница стала инвалидом в кабинете директора школы15.11.2019 13:53
В Волгограде экс-депутат гордумы после ДТП оказался на судебной скамье15.11.2019 13:31
Губернатор Волгоградской области прикоснулся к скульптуре Пахмутовой15.11.2019 09:01
Реклама