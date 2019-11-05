Культура

"Круговая порука мажет как копоть": в Волгограде Вячеслав Бутусов спел о вечном

Культура 05.11.2019 20:39
7082 7
05.11.2019 20:39


Бьющие в точку тексты и почти вечный рок. Легендарные песни группы Nautilus Pompilius и ее лидера Вячеслава Бутусова сегодня с воодушевлением восприняла волгоградская публика. На концерт в большой зал филармонии на Центральной набережной пришли, в том числе, представители поколения, для которого "Нау" - это череда воспоминаний о бесшабашной молодости, преодоленных крутых ступенях, пережитых потерях и осмыслении себя. Слияние прошлого с настоящим в особенной атмосфере вечера - в фотографиях ИА "Высота 102".




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