Отопительный сезон стартовал в семи районах Волгоградской области

Общество 10.10.2019 10:11
815 2
10.10.2019 10:11
Тепло уже начали получать жители Котельниковского, Кумылжинского, Нехаевского, Старополтавского, Урюпинского районов, а также городского округа-город Михайловка и города Урюпинска, сообщает ИА "Высота 102". По информации регионального комитета ЖКХ и ТЭК, постановления о начале отопительного сезона подписаны в 16 муниципальных образованиях: Дубовском, Еланском, Жирновском, Иловлинском, Котельниковском, Кумылженском, Нехаевском, Палласовском, Руднянском, Среднеахтубинском, Старополтавском, Урюпинском, Чернышковском районах, в Михайловке, Урюпинске и Фролово.
Постановления о начале подтопки соцучреждений приняты в 27 муниципальных образованиях: Алексеевском, Быковском, Городищенском, Даниловском, Дубовском, Иловлинском, Калачевском, Киквидзенском, Клетском, Котельниковском, Котовском, Кумылженском, Нехаевском, Николаевском, Новониколаевском, Октябрьском, Ольховском, Руднянском, Серафимовичском, Среднеахтубинском, Старополтавском, Фроловском, Чернышковском, в Волгограде, Волжском, Камышине и Михайловке.
Всего тепло подано в 998 многоквартирных домов, 418 школ, 427 детских садов, 157 медорганизаций, 228 досуговых центров, библиотек, ДК и других муниципальных объектов. Запущены 201 центральная котельная и 728 автономных.
Напомним, с 9 октября в Волгоградской области достигнута техническая готовность к отопительному периоду. Решение о его старте принимают органы местного самоуправления. Согласно постановлению Правительства РФ № 354 отопительный период начинается не позднее истечения пяти дней с температурой наружного воздуха ниже +8 градусов.
Реклама
Популярное по теме
30.09.2019 15:34
31221 10
В волгоградских дворах устанавливают тренажеры и турники10.10.2019 09:55
В Волгограде жители Советского района устали почти год «целовать замок» на закрытом жд-переезде09.10.2019 16:46
«Заходите!»: Дмитрий Медведев пообещал губернатору Волгоградской области поддержку в реализации проекта мечты09.10.2019 13:58
Зима близко: В Волгограде начали консервировать фонтаны09.10.2019 13:02
В Волгограде депутату Госдумы пожаловались на фантастические расценки за газификацию домов09.10.2019 11:52
В Волгоградской области выявили хронических алкоголиков с водительскими правами09.10.2019 11:37
Жители Волгограда жалуются в полицию на внезапное списание денег с банковских карт09.10.2019 10:11
Реалии, скрытая красота и вечная печаль «Острова Людникова» в Волгограде. ФОТОРЕПОРТАЖ09.10.2019 09:13
В Волгоградской области «ничейной» дороге с жуткими ямами нашли хозяина08.10.2019 17:08
В Волгограде засекреченные бойцы элитного подразделения Росгвардии отметили праздник08.10.2019 15:22
На севере Волгоградской области жителям пригрозили срывом начала отопительного сезона08.10.2019 15:04
Бренд «Котельниково – Земля Героев» выходит на федеральный уровень08.10.2019 12:03
Арбитражный суд Волгоградской области лишился вывески ради обновления07.10.2019 15:40
В Волгограде у завода «Красный Октябрь» в разгаре сезон посадок07.10.2019 14:13
День рождения Владимира Путина проходит в Волгограде без громких признаний07.10.2019 13:48
Реклама