Общество

Отопительный сезон стартовал в семи районах Волгоградской области

Общество 10.10.2019 10:11
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10.10.2019 10:11


Тепло уже начали получать жители Котельниковского, Кумылжинского, Нехаевского, Старополтавского, Урюпинского районов, а также городского округа-город Михайловка и города Урюпинска, сообщает ИА "Высота 102". По информации регионального комитета ЖКХ и ТЭК, постановления о начале отопительного сезона подписаны в 16 муниципальных образованиях: Дубовском, Еланском, Жирновском, Иловлинском, Котельниковском, Кумылженском, Нехаевском, Палласовском, Руднянском, Среднеахтубинском, Старополтавском, Урюпинском, Чернышковском районах, в Михайловке, Урюпинске и Фролово.
Постановления о начале подтопки соцучреждений приняты в 27 муниципальных образованиях: Алексеевском, Быковском, Городищенском, Даниловском, Дубовском, Иловлинском, Калачевском, Киквидзенском, Клетском, Котельниковском, Котовском, Кумылженском, Нехаевском, Николаевском, Новониколаевском, Октябрьском, Ольховском, Руднянском, Серафимовичском, Среднеахтубинском, Старополтавском, Фроловском, Чернышковском, в Волгограде, Волжском, Камышине и Михайловке.
Всего тепло подано в 998 многоквартирных домов, 418 школ, 427 детских садов, 157 медорганизаций, 228 досуговых центров, библиотек, ДК и других муниципальных объектов. Запущены 201 центральная котельная и 728 автономных.
Напомним, с 9 октября в Волгоградской области достигнута техническая готовность к отопительному периоду. Решение о его старте принимают органы местного самоуправления. Согласно постановлению Правительства РФ № 354 отопительный период начинается не позднее истечения пяти дней с температурой наружного воздуха ниже +8 градусов.

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