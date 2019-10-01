В Волгограде пенсионерка скончалась от отравления грибами

Происшествия 01.10.2019 09:18
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01.10.2019 09:18
Пожилая женщина умерла в Волгограде от отравления грибами. Как сообщили ИА "Высота 102" в экстренных службах региона, накануне в больницу в тяжелом состоянии была госпитализирована 86-летняя женщина. К сожалению, помочь пострадавшей медики не смогли - жительница Красноармейского района скончалась. В настоящее время специалисты выясняют, какими грибами отравилась волгоградка. С начала осени - это первый случай смертельного отравления грибами.
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