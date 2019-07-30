Мэрия Волгограда заставляет плясать под свою "дудку" горожан









У Верхней террасы Центральной набережной Волгограда после реконструкции началась совершенно новая жизнь. Теперь это не только самое популярное место отдыха горожан, но и постоянная площадка для шумных творческих и спортивных вечеров. В этом году впервые с мая по сентябрь каждые пятницу, субботу и воскресенье волгоградцев и гостей города развлекают артисты муниципальных учреждений культуры, именитые спортсмены проводят мастер-классы, проходят показы короткометражных фильмов.

За последние несколько лет в областном центре обновили больше двух десятков парков и скверов, в которых теперь тоже кипит жизнь. Глава Волгограда Виталий Лихачев уверен, что запрос у жителей на активный отдых есть, причем давно. «Два года назад наши оркестры выходили на станции метротрама, играли хорошую классическую и эстрадную музыку. Тогда, правда, не было особых условий в городе, чтобы нашим артистам проявить себя в полной мере. Сегодня эти условия появились и мы пытаемся создать в обновленных парках особую атмосферу», - пояснил Виталий Лихачев.













У каждой площадки есть хоть и условный, но свой профиль. Так, в Центральном парке культуры и отдыха чаще проходят спортивные мероприятия, в парке у подножия Мамаева кургана – спортивные и молодежные. На верхней террасе Центральной набережной больше культурных событий для детей, молодежи и пожилых граждан. В парках районов города тоже каждые выходные выступают местные коллективы.

В августе Волгоград впервые станет местом проведения масштабного мероприятия - международного паркового форума. В город съедутся операторы крупнейших парков Москвы, а также городов Европы. Поскольку работа по благоустройству зеленых зон во всех районах города продолжается, то администрация города рассчитывает позаимствовать идеи у тех, на кого стоит равняться. А значит, выбор современных мест активного отдыха в городе станет шире.

«Мы хотим узнать о новых тенденциях развития парковых пространств, чтобы при благоустройстве следующих парков уже не просто учиться на своих ошибках, а использовать передовой опыт столицы и зарубежья», - пояснил глава Волгограда.

В сентябре Волгоград отметит свое 430-летие. Подготовка к широким празднованиям идет полным ходом. Помимо традиционных мероприятий, власти обещают удивить чем-то новым. В частности, запланирован красочный маскарад, участие в котором примут местные артисты и жители города.