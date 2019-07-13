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В юбилейный год лагерь "Орленок" примет 3000 волгоградских школьников

Общество 13.07.2019 11:27
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13.07.2019 11:27


В муниципальном оздоровительном лагере «Орленок» стартовала особенная​ смена.​ Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе мэрии Волгограда, в этом году учреждение празднует 75-ую годовщину с момента своего открытия. В юбилейную смену в «Орленке» отдохнут и поправят здоровье более 600 волгоградских школьников.
Ребят ждет насыщенная программа, в том числе памятная праздничная линейка и концерт, которые состоятся 19 июля. В этот же день дети примут участие в танцевальном флешмобе «Твори добро», посетят открытие музея истории летнего отдыха. 
Всего по итогам летней кампании на территории «Орленка»​ отдохнут 2990 волгоградских школьников. Почти 2400 из них будут проживать в корпусах лагеря и около 600 - в палаточном городке. 
Каждый день подопечных лагеря ждут мастер-классы, спортивные секции, студии и творческие лаборатории по различным направлениям, в том числе дети изучат правила поведения в социальных сетях.
С этого года в лагере работает новый скалодром - грандиозное сооружение​ с тремя дорожками, общей высотой 7,5 метра и шириной 4,5 метра.
Муниципальный лагерь «Орленок» располагается в Чапурниковской балке Красноармейского района - это уникальный природный комплекс, где растут 400-летние деревья, в основном дубы. На территории имеются оборудованные спортплощадки, веревочный парк «Вертикаль», а также бассейн, стадион, библиотека, крытый эстрадно-театральный комплекс и другие объекты.

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