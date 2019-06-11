В Волгоградской области УК наказали за нечищеные дымоходы и вентиляцию в 24 домах





МУП "Управляющая компания" оштрафована за невыполнение в 2018 году профилактических осмотров дымовых и вентиляционных каналов в 24 многоквартирных домах в городе Котельниково Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" в инспекции государственного жилищного надзора Волгоградской области, надлежащее содержание дымоходов и вентиляции является обязательным условием безопасной эксплуатации внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. Однако безопасность не была обеспечена в многоквартирных домах №№ 5, 12, 14, 29 по ул. Ленина, №№ 1, 30, 44а по ул. Родина, №№ 19, 24 по ул. Ротмистрова, № 3 в пер. Октябрьский, №№ 5, 19 по ул. Советская, № 202 по ул. Калинина, № 38а по ул. Октябрьская, №№ 12, 12а, 16, 20, 22, 22а, 22б, 22в, 24а, 143 по ул. Гришина г. Котельниково.

Действующим законодательством установлена периодичность осмотров дымовентканалов в газифицированных многоквартирных домах, которая предусматривает проведение проверки состояния и при необходимости очистки дымовых и вентиляционных каналов не реже 3 раз в год (не позднее чем за 7 календарных дней до начала отопительного сезона, в середине отопительного сезона и не позднее чем через 7 дней после окончания отопительного сезона). За это нарушение на УК наложен штраф в размере 40 000 рублей.



