В Волгоградской области почти на 2 часа остановились поезда с пассажирами-курортниками

Общество 06.06.2019 16:07
630 3
06.06.2019 16:07
На перегоне Привольный – Тингута Волгоградского региона Приволжской железной дороги из-за технической неисправности локомотива произошла незапланированная остановка грузового поезда. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Приволжской железной дороги, для оказания помощи на место был отправлен дополнительный локомотив.
В результате происшествия были задержаны пассажирские поезда: № 14 Адлер – Саратов, № 129 Красноярск – Анапа, № 314 Кисловодск – Орск, № 130 Анапа – Красноярск. Максимальное время задержки составило 1 час 45 минут. На Приволжской железной дороге принимаются все меры для ввода поездов в график. Приволжская железная дорога приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства.
Реклама
Популярное по теме
20.05.2019 14:29
29264 23
29.05.2019 10:20
12712 14
В Волгограде остановили продажу “Царицынского пассажа”06.06.2019 17:40
На детских площадках в Волгограде «Народный контроль» обнаружил опасные «розы»06.06.2019 17:38
"Мы задыхаемся": в Волгограде вторые сутки чадит стихийная свалка (ВИДЕО)06.06.2019 16:44
В Волгограде газовикам запретили присылать письма с угрозами06.06.2019 15:50
Регоператора заставили пересчитать плату за невывоз мусора06.06.2019 14:40
В ЦПКиО Волгограда устанавливают "домики" от солнца06.06.2019 14:24
В Волгограде пациентка получила компенсацию за сломанную у стоматолога челюсть06.06.2019 13:06
В Волгограде на «Красном Октябре» из-за жары усилены меры безопасности06.06.2019 13:02
В Волгоградской области сайты о зоновской «романтике» объявили вне закона06.06.2019 12:08
Жители Волгоградской области требуют выгнать «ядовитых» овощеводов из теплиц06.06.2019 11:45
Юные волонтеры и сотрудники ГИБДД провели акцию по пропаганде безопасности дорожного движения в Котельниково06.06.2019 10:35
Верховный суд РФ освободил экс-главу штаба Навального в Волгограде от штрафа за зеленую “Родину-Мать”05.06.2019 17:55
Министр внутренних дел РФ наградил кадетов из Волжского за помощь в задержании грабителя05.06.2019 13:36
В Волгограде готовят четыре пляжа для жителей восьми районов05.06.2019 12:38
Волгоградская облдума свернула обсуждение темы снижения мусорного тарифа05.06.2019 11:34
Реклама