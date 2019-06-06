В Волгоградской области почти на 2 часа остановились поезда с пассажирами-курортниками





На перегоне Привольный – Тингута Волгоградского региона Приволжской железной дороги из-за технической неисправности локомотива произошла незапланированная остановка грузового поезда. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Приволжской железной дороги, для оказания помощи на место был отправлен дополнительный локомотив.

В результате происшествия были задержаны пассажирские поезда: № 14 Адлер – Саратов, № 129 Красноярск – Анапа, № 314 Кисловодск – Орск, № 130 Анапа – Красноярск. Максимальное время задержки составило 1 час 45 минут. На Приволжской железной дороге принимаются все меры для ввода поездов в график. Приволжская железная дорога приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства.