Сильная жара никак не пускает большегрузы в Волгоградскую и Ростовскую область

Общество 02.06.2019 11:43
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02.06.2019 11:43
Сегодня, как в предыдущие жаркие дни, на федеральных автодорогах в Ростовской и Волгоградской областях с 10:00 до 22:00 ограничено движение большегрузного автотранспорта, сообщает ИА «Высота 102». Таким образом, как поясняют в ФКУ Упрдор Москва-Волгоград, дорожники пытаются уберечь трассы с асфальтобетонным покрытием от образования дефектов и разрушений. Согласно прогнозам Гидрометцентра, сильная жара выше 32 градусов может сохраниться в Волгоградской и Ростовской областях в ближайшие дни.
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