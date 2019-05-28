Общество 28.05.2019 17:04
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28.05.2019 17:04
Активисты ОНФ в Волгоградской области добились увеличения финансирования коррекционных образовательных программ для детей-инвалидов. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном ОНФ, пересмотрены в сторону увеличения нормативы финансирования образовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья. Так, за счет поэтапного увеличения финансирования к 2020 году в образовательных учреждениях будет увеличен штат узких специалистов, таких как психологи, дефектологи, логопеды, до нормативных показателей, установленных федеральным законодательством.
Несколько месяцев назад в адрес ОНФ обратились родители учеников нескольких коррекционных классов и школ, обеспокоенных сокращениями узких специалистов, коррекционно-развивающих занятий и общего количества часов недельной аудиторной нагрузки. Проведя совместный с родителями анализ ситуации с 2013 до 2018 гг., общественники выяснили, что за этот период штатные расписания в школах № 1 и № 2, в которой занимаются дети с нарушением зрения, сократилось примерно на 40%. Сокращение занятий приводит к тому, что родители обращаются за помощью к платным специалистам.
Отметим, что финансирование адаптированных общеобразовательных программ для таким особенных детей регламентируется Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" и должно учитывать специальные потребности воспитанников с учетом нозологических особенностей (вида ограничения здоровья ребенка).
"Мы получили заверение от региональной власти о том, что объем дополнительных средств на поэтапное повышение финансирования составит от 25 до 45 млн. руб. до 2020 года. Кроме того, регион берет на себя обязательства предусмотреть в бюджете расходы около 200 млн. руб. ежегодно на обеспечение полной укомплектованности школ узкими специалистами", - пояснила активист регионального отделения ОНФ в Волгоградской области Ольга Седых.
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