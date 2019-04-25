Общество

В Волгограде эвакуируют “больничный комплекс” (ФОТО)

Общество 25.04.2019 10:05
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25.04.2019 10:05


Масштабная учебная эвакуация началась в эти минуты в больнице скорой медицинской помощи №25, сообщает корреспондент ИА “Высота 102”. В учениях принимают участие более сотни человек: сотрудники МЧС, врачи,  “условные” пациенты и пострадавшие. Задействовано около десятка единиц пожарной техники. Главная задача тренировки - отработка действий сотрудников МЧС и персонала больницы в случае реального ЧП. По легенде учений, в здании, на пятом этаже, вспыхнул пожар. Огнеборцы выводят “пациентов” больницы и выносят “пострадавших”. Для их эвакуации будет задействована спецтехника, в частности, пожарная автолестница. 
Напомним, накануне в Волгограде впервые прошли межрегиональные соревнования спасателей по освобождению заблокированных в автомобилях пострадавших при ДТП. Оба мероприятия также связаны с празднованием 370-летнего юбилея пожарной охраны России.







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