Общество

В Волгограде активисты ОНФ помыли дороги шампунем (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Общество 14.04.2019 12:30
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14.04.2019 12:30


Сегодня в Волгограде активисты федерального проекта «Дородная инспекция ОНФ» проверили состояние трасс города-миллионника. Как сообщает корреспондент ИА «высота 102», в Волгоград прибыли Александр Васильев, координатор проекта «Дорожная инспекция/Карта убитых дорог», депутат Госдумы,  Иван Алексеев и Дмитрий Цопов, эксперты проекта, которые вместе с членом регионального штаба ОНФ в Волгограде Арменом Оганесяном посмотрели несколько улиц в областном центре. 


Так, общественные инспекторы побывали на ул. Кузнецова в Краснооктябрьском районе Волгограда, которую считают одной из самых проблемных магистралей в городе. Пояснения по поводу состояния улицы дал председатель  департамента по городскому хозяйству Волгограда Виталий Земцов. По его словам, в прошлом году на улице делали ямочный ремонт, однако ситуация после зимы осложнилась, поэтому дорогу вновь залатают – на улицу уже вышли рабочие. 


Также активисты проверили дорожную разметку напротив «Волгоград Арены». Интересно, что эксперты даже помыли участок разметки шампунем и губкой, чтобы зафиксировать степень яркости нанесенных на асфальт полос с помощью специального прибора. Но даже «стирка» не помогла – дорожная разметка оказалась бледнее, чем положено. Что обусловлено, конечно, прошедшей зимой. 


По словам общественных инспекторов, сегодняшней задачей не являлась тотальная проверка всех дорог. Адреса для рейда эксперты выбирали сами, ориентируясь в том числе на сигналы жителей. К слову, последний такой рейд в Волгограде проходил в 2017 году. По словам участников проекта, тогда они направили в администрацию города материалы о результатах инспекции, однако ответа так и не дождались. «Надеемся, на этот раз реакция все-таки будет и проблемные улицы города власти возьмут в план ремонта», - выразили надежду активисты ОНФ.








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