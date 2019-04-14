В Волгограде активисты ОНФ помыли дороги шампунем (ФОТОРЕПОРТАЖ)





Сегодня в Волгограде активисты федерального проекта «Дородная инспекция ОНФ» проверили состояние трасс города-миллионника. Как сообщает корреспондент ИА «высота 102», в Волгоград прибыли Александр Васильев, координатор проекта «Дорожная инспекция/Карта убитых дорог», депутат Госдумы, Иван Алексеев и Дмитрий Цопов, эксперты проекта, которые вместе с членом регионального штаба ОНФ в Волгограде Арменом Оганесяном посмотрели несколько улиц в областном центре.









Так, общественные инспекторы побывали на ул. Кузнецова в Краснооктябрьском районе Волгограда, которую считают одной из самых проблемных магистралей в городе. Пояснения по поводу состояния улицы дал председатель департамента по городскому хозяйству Волгограда Виталий Земцов. По его словам, в прошлом году на улице делали ямочный ремонт, однако ситуация после зимы осложнилась, поэтому дорогу вновь залатают – на улицу уже вышли рабочие.









Также активисты проверили дорожную разметку напротив «Волгоград Арены». Интересно, что эксперты даже помыли участок разметки шампунем и губкой, чтобы зафиксировать степень яркости нанесенных на асфальт полос с помощью специального прибора. Но даже «стирка» не помогла – дорожная разметка оказалась бледнее, чем положено. Что обусловлено, конечно, прошедшей зимой.









По словам общественных инспекторов, сегодняшней задачей не являлась тотальная проверка всех дорог. Адреса для рейда эксперты выбирали сами, ориентируясь в том числе на сигналы жителей. К слову, последний такой рейд в Волгограде проходил в 2017 году. По словам участников проекта, тогда они направили в администрацию города материалы о результатах инспекции, однако ответа так и не дождались. «Надеемся, на этот раз реакция все-таки будет и проблемные улицы города власти возьмут в план ремонта», - выразили надежду активисты ОНФ.































