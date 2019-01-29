Серфинг, банкеты и "Ленинград": для "Волгоград Арены" придумали бизнес-план

Общество 29.01.2019 15:17
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29.01.2019 15:17
В июне 2019 года планируется передача стадиона «Волгоград Арена» в собственность Волгоградской области. Об этом заявил сегодня председатель комитета по развитию туризма Волгоградской области Аркадий Грушко заседании комитета облдумы по бюджетам и налогам, где рассматривался вопрос об использовании наследия ЧМ-2018. До 2024 года по поручению президента стадион должен стать безубыточным, пояснил глава комитета. В этом году расходы на содержание стадиона покроет федеральная субсидия – это 303,5 миллиона рублей. Всего в год на стадионе планируют проводить 25 мероприятий. Из них 20 – это домашние матчи «Ротора». Два-три могут быть футбольными мероприятиями федерального масштаба. Столько же планируется и культурно-массовых. За отведенный пятилетний срок на стадиона будут открыты музей спорта, детские спортивные секции, банкетные залы и заведения общепита. По словам председателя комитета, сейчас закупается защитное покрытие для стадиона, чтобы не портить газон. Уже в этом году на стадионе выступит известная группа «Ленинград». «Два-три таких мероприятия на стадион нужно «затягивать», - помечтал Аркадий Грушко.
Скалодром, скейтпарк, серфинг-центр, школа танцев – такие строчки есть в бизнес-плане использования спортивного объекта. Пока это, правда, лишь предварительные договоренности. Аркадий Грушко пояснил, что есть заинтересованные стороны в открытии этих секций. Депутат облдумы Татьяна Бухтина заметила, что серфингом хотели бы заниматься многие и это направление могло бы стать перспективным, учитывая, что мы живем далеко от океана. Также она поинтересовалась, как можно использовать стадион для адаптивных видов спорта. Депутат добавила также про опыт зарубежных стран. Например, в Стамбуле, по словам Татьяны Бухтиной, около стадиона работают кафе, магазины, продающие спортивные сувениры, а у нас - "заградительные кордоны". "Можно ли и нам так, как в Стамбуле?", - поинтересовалась Татьяна Бухтина. На что председатель комитета и спорта Волгоградской области Александр Глинянов заметил, что "безопасность - прежде всего".
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