В Волгограде ТСЖ оштрафовали за сбор денег с жильцов на вывоз мусора

Общество 08.01.2019 10:32
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08.01.2019 10:32
В Волгограде замруководителя ТСЖ «Надежда-1» оштрафовали за обман потребителей на 20 тысяч рублей. Как сообщили ИА «Высота 102» в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области, выяснилось, что ТСЖ установило дополнительную плату для жильцов за вывоз ТБО и техобслуживание лифта. Тогда как эти расходы должны включаться в состав платы за содержание общего имущества. Должностное лицо ТСЖ привлечено к ответственности по ст. ч.1.ст. 17.7 КоаП. Постановление не вступило в законную силу.
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