Волгоградцам объяснили, когда они могут не платить за капремонт





Жителям Волгоградской области напомнили о льготах при оплате капремонта. В частности, неработающие одинокие граждане, а также имеющие инвалидность 1 и 2 групп, в возрасте от 70 до 80 лет имеют право на 50-процентную оплату взноса за капремонт. А волгоградцы, чей возраст перевалил за 80 лет, получают 100-процентное возмещение при оплате за эту услугу.

Важно знать, что льготникам все-таки придется сначала оплатить капремонт, лишь после этого им возместят потраченное.



В то же время действуют и федеральные льготы. От оплаты за капремонт освобождаются Герои Советского Союза, Социалистического труда, обладатели Орденов Славы и Трудовой Славы всех степеней.



На 50-процентную оплату взноса могут рассчитывать инвалиды I и II групп, ветераны войны и боевых действий, люди, пострадавшие от радиации, семьи с детьми-инвалидами.



Также полностью от капремонта освобождаются жители домов в Волгоградской области, признанных аварийными.





