Волгоградцев предупредили о 5-балльной магнитной буре 17 января





Поздно вечером 16 января Земля оказалась под влиянием выброса плазмы, который произошел на Солнце еще 13 января. Следствием стала 5-балльная магнитная буря, отголоски которой могут ощущать на себе волгоградцы 17 января. По данным Лаборатории солнечной астрономии, в некоторых северных регионах вечером 16 января наблюдались полярные сияния.

Это была уже третья ощутимая магнитная буря января. Метеозависимые волгоградцы могут испытывать дискомфорт и недомогания, связанные с головной болью или скачками давления. Неспокойная геомагнитная обстановка может сохраниться и 18 января.





