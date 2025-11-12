Останки 17 красноармейцев обнаружили волгоградские поисковики

Поисковый отряд «Застава» из Волгоградской области обнаружил в текущем году останки 17 бойцов Красной Армии. Итоги Вахты памяти, как передает V102.RU, подвел руководитель отряда Андрей Севостьянов.

По его словам, в 2025 году на территории региона были эксгумированы останки 9 красноармейцев и двух бойцов Вермахта. Кроме того, «Заставой» организована совместная Вахта памяти с отрядом «Честь и Долг» в Смоленской области, по итогам которой обнаружены останки 8 бойцов Красной Армии.





В ходе раскопок также обнаружены ценные артефакты, в числе которых медали, каски солдат и предметы быта.

- Подвиг, совершенный нашими предками, не должен и не может быть забыт. Работы будут продолжены до последнего пропавшего без вести, - заявил руководитель поискового отряда «Застава» Андрей Севостьянов.

