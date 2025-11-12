«Свадебную карусель» в ЦПКиО Волгограда установят к Новому году

В ЦПКиО Волгограда полным ходом идет установка аттракциона «Свадебная карусель», который был демонтирован в сентябре текущего года для размещения фонтанного ансамбля с амфитеатром.

Как сообщил директор парка Андрей Еркин, аттракцион сейчас устанавливают в новом месте – у главной сцены парка и ярмарочной площадки. Монтаж продлится три недели.

«Свадебная карусель» появилась в ЦПКиО в 2023 году. Это один из самых популярных аттракционов в Центральном парке. Его обещают запустить к Новому году.

Фото Андрей Еркин / t.me