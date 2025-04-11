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Связь поколений: «Ростелеком» в честь 80-летия Победы высадил деревья на Мамаевом кургане

Общество 11.04.2025 14:42 Реклама
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11.04.2025 14:42 Реклама


«Ростелеком» организовал акцию по озеленению территории мемориального комплекса «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане в Волгограде. Сотрудники компании высадили 20 крымских сосен в парке у подножия центральной скульптуры мемориального комплекса «Родина-мать зовет!». 
Сергей Пулинец, директор Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком»: 
– День Победы – священная дата для каждого из нас. Миллионы солдат героически сражались на фронтах Великой Отечественной. Свой вклад внесли и связисты. Только из Волгоградской области на войну ушли около 4,5 тысяч наших коллег-земляков. Телеграфисты и радисты, телефонисты и линейщики – все они самоотверженно трудились и тогда, когда бои гремели на дальних рубежах нашей Родины, и тогда, когда кровопролитная борьба с врагом шла двести дней и ночей на Волге. Всего за годы войны 57 связистов награждены орденами и медалями Советского Союза, 300 медалью «За оборону Сталинграда». Слава героям!
Подвиг связистов – участников Сталинградской битвы увековечен во многих военно-исторических локациях Волгограда. На мемориале «Остров Людникова», посвященного героической обороне 138-й Краснознаменной стрелковой дивизии на берегах Волги, находится памятник связистам «Ролик». Свое название он получил от позывного 203-го отдельного батальона связи. Четыре связиста, попав в окружение, оборудовали на склонах оврага телефонную станцию и сорок суток, отбивая упорные атаки врага, обеспечивали надежную связь советских войск. За свой подвиг рядовые Андрей Ветошкин, Александр Колосовой, Семен Харазия и младший сержант Николай Кузьминский удостоены звания Героя Советского Союза.

На Большой братской могиле мемориального комплекса «Героям Сталинградской битвы» Мамаева кургана находится место захоронения гвардейца-связиста Матвея Путилова. В ходе кровопролитных боев за Сталинград ему поручили восстановить связь штаба дивизии с командиром полка. Во время выполнения задания осколок вражеской мины ранил Путилова в плечо. Превозмогая боль, Матвей нашел место разрыва кабеля, но был ранен вторично, ему раздробило руку. Теряя сознание, Путилов зубами соединил концы телефонного провода и ценою жизни восстановил связь. После высадки деревьев сотрудники «Ростелекома» возложили цветы к мемориальной доске героя.

Александр Кутиков, заместитель директора по управлению мемориальным комплексом «Героям Сталинградской битвы», генерал-лейтенант: 
– Восемьдесят лет минуло с тех пор, как советский народ разгромил фашизм. Ушли в прошлое суровые военные годы, но никогда не уйдут из наших сердец горечь утрат и память о массовом героизме, стойкости и мужестве защитников Родины. Осмысливая День Победы с позиций сегодняшнего дня, мы понимаем, как важно молодежи знать историческую правду о тех событиях и людях, которые приблизили последний день войны, освободив мир от нацизма. Родина – это не просто отметка в паспорте, это связь поколений. Проекты, в том числе направленные на благоустройство мест боевой славы, помогают нам, ныне живущим, передать чувство патриотизма будущим поколениям нашей страны. 
К 80-летию Победы «Ростелеком» в Волгограде инициировал серию специальных проектов и акций по сохранению памяти о Великой Отечественной войне. Одним из центральных событий станет открытый кинопоказ нового сезона социального кинопроекта «Потому что мы семья», получивший свое продолжение в кинооткровениях «Истории нашей Победы» (6+). 
21 апреля в зале музея-панорамы «Сталинградская битва» зрители увидят проникновенные рассказы семей из Санкт-Петербурга (Ленинграда), Лысьвы (Пермский край), Ростова-на-Дону, Смоленска, Брянска, Самары, Волгограда (Сталинграда). После кинопоказа состоятся публичные обсуждения. Создатели фильма, историки, представители СМИ, педагоги, психологи и социологи вместе со зрителями поговорят о том, что значит для современников подвиг страны в годы Великой Отечественной войны и почему помнить о нем важно сегодня. К премьере «Историй нашей Победы» могут присоединиться все, кому небезразлична тема патриотизма — во время кинопоказа будет организована онлайн-трансляция. 
Подробная информация о социальных проектах «Ростелекома», направленных на укрепление связи поколений, оказание благотворительной помощи, развитие культуры и спорта доступна на официальном сайте компании.
Фото: «Ростелеком».
Реклама. ПАО «Ростелеком», ИНН 7707049388

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