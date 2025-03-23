



23 марта Земля должна оказаться во власти геомагнитного шторма. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на «Лабораторию солнечной астрономии» РАН, ненастье ожидалось учёными во второй половине дня, однако вместо 7-балльной магнитной бури специалисты отмечают снижение возмущений вплоть до уровня штиля.

21 марта в 19:00 на Солнце произошла мощная вспышка, в результате которой светило выбросило в направлении нашей планеты солнечное вещество. При этом специалисты признаются, что изначальный прогноз не смог предсказать точное время прибытия вещества к земле, однако вероятность магнитной бури оценивается как «неизбежная».

- При отрыве вещества от Солнца были измерены экстремально высокие скорости газа, в результате чего прогноз сильно сместился. На данный момент фронт до Земли, однако, не дошёл и ожидается в течение суток. Прогноз при этом пересчитываться уже не будет, так как новых данных нет, а возможность у Земли уклониться от облака на данный момент отсутствует, - подчёркивается в пресс-релизе «Лаборатории солнечной астрономии».

В период с 6:00 до 18:00 23 марта учёные фиксируют геомагнитную активность на уровне 2-4 баллов, что соответствует «зелёной зоне». При этом, если прогноз пусть и с опозданием но сбудется, то жители центральных и, возможно, даже южных городов России смогут вновь увидеть северное сияние.