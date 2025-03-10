На реках в Волгоградской области начался подъем уровня воды

Гидрометцентр России сообщил о начале весеннего половодья на водоемах в 18 регионах страны, в том числе в Волгоградской области, передает V102.RU.

Согласно наблюдениям, местами на реках в Волгоградской области отмечается повышение воды на 0,3 – 0,6 метра за сутки. На данный момент никакой угрозы для населения это не представляет.

Напомним, что на текущей неделе в регионе ожидается потепление в отдельных районах до +22 градусов. Также синоптики обещают небольшие дожди и ветер порывами до 15-20 м/с. В Волгограде в ближайшие три дня максимальные дневные температуры могут достигнуть +19 градусов.