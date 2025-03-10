Сегодня, 10 марта, глава Роспотребнадзора России Анна Попова встретилась со студентами Волгоградского государственного медицинского университета. Как сообщили V102.RU в этом учреждении, молодежь активно интересовалась различными вопросами, в частности, внедрением ИИ, взаимодействием с ВОЗ и перспективами трудоустройства.

- У нас достаточное количество вакансий для вас. Вы можете работать в надзорной части, в лабораториях или базовых институтах, развивать информационный блок, - заверила студентов Анна Попова.

На встрече присутствовали молодые люди, изучающие в университете медико-профилактическое дело. ВолгГМУ занимается подготовкой врачей этого профиля с 2011 года. Первый выпуск состоялся в 2017 году, а всего за это время подготовлен 261 специалист. Большинство выпускников трудоустраивается по специальности. Сейчас образование в стенах вуза получают 332 человека из 20 регионов страны, из них 56 – «целевиков».

Напомним, что в ходе визита в Волгоград Анна Попова страны приняла участие в церемонии открытия нового лабораторного корпуса научно-исследовательского противочумного института Роспотребнадзора.

Фото: ВолгГМУ