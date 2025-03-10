Общество 10.03.2025 08:05
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10.03.2025 08:05
Сегодня, 10 марта, под Волгоградом простятся с Константином Утешиным, бойцом «Бессмертного Сталинграда» с позывным «Белый» . Печальную новость сообщил депутат Госдумы Андрей Гимбатов, передает ИА «Высота 102».
Константин – родом из Михайловского района Волгоградской области, профессионально занимался верховой ездой. Срочную службу прошел 56-м гвардейском десантно-штурмовом полку.
Вернувшись домой, женился, а в 2020 году у него родилась дочка.
На СВО Константин пошел добровольцем. Погиб боец как герой – попал под обстрел при эвакуации раненых. Выбор, рисковать жизнью или нет, перед ним не стоял…
- Самые глубокие соболезнования родным и близким Константина. Не сомневайтесь – он делал все ради вас. И его миссию мы непременно завершим, - написал Андрей Гимбатов.
Похоронят героя в хуторе Карагичевский.
Фото Андрей Гимбатов t.me
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