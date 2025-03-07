



7 марта в Волгограде прошла встреча губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова с женщинами-офицерами, а также матерями и жёнами погибших участников СВО. Как сообщает ИА «Высота 102», глава региона поздравил волгоградок с приближающимся Международным женским днём.

- Всех вас и в вашем лице всех женщин Волгоградской области поздравляю с наступающим праздником и говорю большое спасибо за поддержку, любовь и участие, всего вам самого доброго. Вы, как никто другой, понимаете, насколько важно нашим воинам, выполняющим задачи специальной военной операции, быть поддержанными семьями, близкими и родными людьми. На ваших хрупких плечах лежит выполнение всех бытовых задач, обеспечение надежного семейного тыла, - подчеркнул руководитель.

Также глава региона анонсировал расширение мер поддержки участников специальной военной операции. Властями принято решение о бесплатном протезировании зубов для современных фронтовиков, а также распространить на семьи бойцов бесплатные социальные услуги по массажу и физиотерапии.

Кроме того, жён и несовершеннолетних детей погибших бойцов освободят от уплаты налогов на один автомобиль.

Для реабилитации раненых участников спецоперации в регионе создаётся многоуровневая система реабилитации. Для этого власти определили опорные учреждения и приступили к их ремонту и дооснащению современным оборудованием.

Отдельное внимание Андрей Бочаров уделил на встрече и вопросу увековечивания памяти ветеранов СВО, погибших на поле боя. Для этого уже приняты поправки в региональное законодательство. Идёт подготовка к проектированию нового мемориала у подножья Мамаева кургана.

- Меня поразило, что десятки тысяч людей откликнулись на наше обращение принять участие в формировании смысловых задач памятника. Подавляющая часть предложений — это предложения молодежи, детей. Меня до глубины души, до слез поражает искренность, с которой они их формировали. Это не придуманные какие-то форматы, которые им родители помогли сделать. В рисунках — настоящая искренность, от души, как дети и молодежь видят сегодня подвиг потомков Поколения Победителей. И я уверен, что мемориальный комплекс, воздвигнутый на территории непокоренного героического Сталинграда, будет по-настоящему народным, - подчеркнул губернатор.

В ближайшее время предложения юных волгоградцев обсудят с бойцами, исполняющими сейчас свой боевой долг. После чего власти обещают передать рекомендации профессиональным художникам и скульпторам.

Фото: администрация Волгоградской области