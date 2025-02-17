МВД: мошенники начали угрожать штрафами за несуществующие долги





Мошенники начали рассылать россиянам письма о несуществующих долгах и угрожают штрафами. Об этом 17 февраля предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

Уточняется, что сообщения рассылаются якобы от официальных структур. Под предлогом огромных штрафов россиянам предлагают немедленно погасить долги. В случае неоплаты мошенники грозят судебными тяжбами вплоть до ареста имущества.

Погасить долги предлагают по QR-коду или через ссылку, обещая различные «скидки». Для оплаты используется Система быстрых платежей.

В полиции призвали сохранять бдительность и проверять наличие штрафов только через портал Госуслуги или сайт ФНС.