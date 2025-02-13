В Волгограде заметили элитный итальянский суперкар Lamborghini Aventador





В Советском районе Волгограда заметили редкий итальянский суперкар Lamborghini Aventador. Как сообщает V102.RU, автовоз с дорогим автомобилем двигался по Второй Продольной в сторону Ворошиловского района.

Итальянский автомобиль бирюзового цвета имел астраханские номера. К слову, цена такого транспортного средства сейчас составляет свыше 10 миллионов рублей. Куда именно везли элитное авто, неизвестно.

Спорткар 2018 года производства может до 100 км/ч разогнаться всего лишь за 2.9 секунды. Максимальная скорость автомобиля достигает 350 км/ч.

Фото: Гоночный город / Telegram