Павел Целковский официально стал директором МБУ «Северное»

В Волгограде МБУ «Северное» официально обрело нового руководителя, передает V102.RU. Как ранее анонсировалось, им стал бывший директор МБУ «Комбинат благоустройства» в Волжском Павел Целковский, о переходе которого в МБУ «Северное» стало известно 31 января текущего года. Запись в ЕГРЮЛ о том, что Целковский теперь является директором МБУ «Северное» внесена 12 февраля.

До этого дня обязанности директора этого учреждения с 17 января исполнял Константин Суровикин, но его фамилия исчезла из списка руководства МБУ.

Павел Целковский с января 2020 года работал руководителем МБУ «Волгоградзеленхоз». С 17 ноября 2023 года трудоустроился в администрацию Волжского и возглавил МУП «Комбинат благоустройства».

Напомним, что МБУ «Северное» осталось без руководства в конце декабря 2024 года. С должности директора по собственному желанию уволился Евгения Головко. Заявления об уходе также написали его заместитель Илья Багров, главный инженер Константин Горюнов, главный механик и главный ветеринарный врач участка по содержанию бездомных животных Гуля Горбунова.

В настоящее время обязанности главного инженера МБУ исполняет Дмитрий Цыганов. Согласно открытым источникам, он является учредителем ООО «Рэм-34», которое специализируется на строительстве автомобильных дорог.

Фото: администрации Волжского