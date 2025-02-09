







Сегодня, 9 февраля, в Среднеахтубинском районе Волгоградской области более 10 тысяч человек посетили масштабную реконструкцию подвига Василия Маргелова и советских солдат. Как сообщает V102.RU, масштабное мероприятие прошло на территории спортивной школы «Юный Ястреб».





Посмотреть зрелищное шоу пришло порядка 10 тысяч человек. В самой же реконструкции также участвовали более 500 членов военно-исторических клубов из более чем 30 городов России и Республики Беларусь.





В военной выставке были задействованы свыше 30 единиц техники времен ВОВ и свыше 300 пиротехнических зарядов.





Фото: Павел Мирошкин / V102.RU