Общество 09.02.2025 16:47
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09.02.2025 16:47
Сегодня, 9 февраля, в Среднеахтубинском районе Волгоградской области более 10 тысяч человек посетили масштабную реконструкцию подвига Василия Маргелова и советских солдат. Как сообщает V102.RU, масштабное мероприятие прошло на территории спортивной школы «Юный Ястреб».
Посмотреть зрелищное шоу пришло порядка 10 тысяч человек. В самой же реконструкции также участвовали более 500 членов военно-исторических клубов из более чем 30 городов России и Республики Беларусь.
В военной выставке были задействованы свыше 30 единиц техники времен ВОВ и свыше 300 пиротехнических зарядов.
Фото: Павел Мирошкин / V102.RU
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