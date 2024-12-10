Общество

В Волгограде предприниматель превратил мясной фарш в рыбу

Общество 10.12.2024 10:19
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10.12.2024 10:19


Удивительные производственные процессы зафиксировал Россельхознадзор на одном из волгоградских предприятий. Как сообщили V102.RU в ведомстве, судя по оформленным документам, из 3,1 кг свино-говяжьего фарша  здесь умудрились произвести 3 кг. филе форели слабосоленой. 
Предпринимателя попросили объяснить чудеса с превращением мяса в рыбу. Кроме того, в адрес юрлица направлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. А электронные ветеринарные сопроводительные документы на рыбно-мясную продукцию уже аннулированы. 
Фото V102.RU (архив)

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