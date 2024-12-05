Половина волгоградцев отказалась от новогоднего застолья





54% волгоградцев планируют накрывать праздничный стол на Новый год. При этом средний бюджет ужина составляет 9000 рублей, сообщает V102.RU со ссылкой на данные опроса SuperJob. В среднем по России на новогодний стол готовы потратить 12 тысяч рублей. 54% волгоградцев планируют накрывать праздничный стол на Новый год. При этом средний бюджет ужина составляет 9000 рублей, сообщает V102.RU со ссылкой на данные опроса SuperJob. В среднем по России на новогодний стол готовы потратить 12 тысяч рублей.

Трое из опрошенных 10 человек организуют застолье на 2-4 человека, 16% — на 5-10 человек, еще 4% планируют собраться большой компанией (11 и более человек). 9% собираются праздновать в одиночестве. 29% опрошенных готовы отказаться от праздничного стола, а почти каждый пятый еще не принял решение – будет он отмечать праздник с деликатесами и салатами или нет. Трое из опрошенных 10 человек организуют застолье на 2-4 человека, 16% — на 5-10 человек, еще 4% планируют собраться большой компанией (11 и более человек). 9% собираются праздновать в одиночестве. 29% опрошенных готовы отказаться от праздничного стола, а почти каждый пятый еще не принял решение – будет он отмечать праздник с деликатесами и салатами или нет.

Планами накрыть новогодний стол на небольшую компанию до 4 человек чаще делились женщины (32% против 26% среди мужчин), мужчины же чаще сообщали, что не собираются праздновать (31% против 27% среди женщин). Застолья более чем на 11 человек чаще в планах у волгоградцев моложе 35 лет, с увеличением возраста опрошенных среди них все больше сторонников камерных посиделок и встречающих новый год в одиночестве. Планами накрыть новогодний стол на небольшую компанию до 4 человек чаще делились женщины (32% против 26% среди мужчин), мужчины же чаще сообщали, что не собираются праздновать (31% против 27% среди женщин). Застолья более чем на 11 человек чаще в планах у волгоградцев моложе 35 лет, с увеличением возраста опрошенных среди них все больше сторонников камерных посиделок и встречающих новый год в одиночестве.

Фото V102.RU